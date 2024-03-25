«Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя

Мюнхенская «Бавария» подыскивает нового главного тренера. Согласно сообщениям журналистов Bayern & Germany, в сфере интересов немецкого гранда находится итальянский специалист Роберто де Дзерби, ныне работающий в «Брайтоне».

Как стало известно источнику, немецкий гранд вступил в переговоры с потенциальным преемником Томаса Тухеля. При этом вариант с де Дзерби не единственный, который рассмотрит чемпион Бундеслиги.

Ранее было объявлено, что «Бавария» отправит в отставку Тухеля по завершении нынешнего сезона. В Бундеслиге команда идет на втором месте, а в ¼ финала Лиги чемпионов сыграет с «Арсеналом».

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