Ванчопе высказался об угрозе исключения «Манчестер Сити» из АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Сити» Пауло Ванчопе высказался о возможном исключении «горожан» из АПЛ из-за нарушения финансовых правил.
«Клуб придет в себя, что бы ни произошло. У «Сити» большая фанатская база. С командой все будет в порядке, что бы ни случилось. Надеюсь, никаких штрафных санкций не будет», - передает слова Ванчопе таблоид Daily Star.
В феврале «Манчестер Сити» предъявили обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей. В случае признания вины клубу грузит понижение в классе.
«Манчестер Сити» является действующим чемпионом АПЛ. В текущем сезоне команда занимает третье место после 28 туров.
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