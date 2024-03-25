Александер-Арнольд рассказал, как изменилась игра «Ливерпуля»

«В течение последних лет наша команда была достаточно последовательна. Но в прошлом сезоне нам очень не хватало стабильности. В этом нынешний сезон отличается от предыдущего, когда мы чередовали отличные матчи с откровенно провальными. Сейчас команда выходит только побеждать, добиваться нужного результата. Мы знаем, что это непросто, но всегда стараемся добиться цели», - передает слова Трента FourFourTwo.