«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба нацелились на игрока «Барселоны»

19-летний защитник Микаил Файе, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», попал в сферу интересов сразу нескольких клубов.

По информации журналистов Daily Mail, в подписании перспективного игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Байер» и миланский «Интер». Вероятно, что это трио поборется за игрока в летнее трансферное окно.

Микаил выступает за «Барселону» с лета 2023 года. Трудовой договор защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2027-го. В нынешнем сезоне сенегальский футболист поучаствовал в 24 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами.