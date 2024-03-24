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Защитник «Челси» заинтересовал «Баварию» слухи

24 Марта 2024 • 23:46 Комментировать

«Бавария» находится в поиске крайнего защитника на случай возможного ухода из клуба Альфонсо Дэвиса.

Как сообщает Get French Football News, мюнхенский клуб наблюдает за футболистом «Челси» Яном Матсеном, который в настоящее время на правах аренды играет в дортмундской «Боруссии».

Ранее была информация, что Дэвис в летнее межсезонье покинет «Баварию» и продолжит карьеру в «Реале». Мюнхенцы ему на замену также рассматривают Тео Эрнандеса из «Милана».

Матсен в текущем сезоне провёл 27 матчей, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.


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