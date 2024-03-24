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Лапорт рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»

24 Марта 2024 • 23:25 Комментировать (1)

По словам защитника сборной Испании Эмерика Лапорта, покинуть «Манчестер Сити» он решил из-за того, что его использовали на чужой для него позиции на поле.

- Два сезона я выходил на поле не на той позиции, на которой хотел. В таких случаях у тебя нет возможности показать себя с лучшей стороны. Я привык к игре на позиции центрального защитника, но никак не на фланге. Также в «Манчестер Сити» за три года перешли несколько центральных защитников, поэтому я решил уйти, - цитирует Лапорта Manchester Evening News.

29-летний Лапорта выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Летом 2023 года он заключил соглашение с «Аль-Насром», которое действует до 2026 года.

В текущем сезоне испанец сыграл в 19 матчах, забил два гола и сделал один ассист.


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Манчестер Сити Эмерик Лапорт Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
24 Марта 2024 в 23:38
если бы был сильным защитником, наврядли искали бы новых. одно время был хорош, потом сдал, и нашли Рубена, вот он топ-игрок
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