Лапорт рассказал, почему покинул «Манчестер Сити»

По словам защитника сборной Испании Эмерика Лапорта, покинуть «Манчестер Сити» он решил из-за того, что его использовали на чужой для него позиции на поле.

- Два сезона я выходил на поле не на той позиции, на которой хотел. В таких случаях у тебя нет возможности показать себя с лучшей стороны. Я привык к игре на позиции центрального защитника, но никак не на фланге. Также в «Манчестер Сити» за три года перешли несколько центральных защитников, поэтому я решил уйти, - цитирует Лапорта Manchester Evening News.

29-летний Лапорта выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Летом 2023 года он заключил соглашение с «Аль-Насром», которое действует до 2026 года.

В текущем сезоне испанец сыграл в 19 матчах, забил два гола и сделал один ассист.