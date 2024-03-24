Уокер высказался по поводу травмы

В субботу вечером сборная Англии огорчила болельщиков домашним минимальным поражением от Бразилии. Уже по ходу первого тайма замена понадобилась защитнику Кайлу Уокеру. 33-летний футболист высказался о полученном повреждении.

«Обидно получить травму во вчерашней игре, особенно когда я был капитаном команды. Это действительно большая честь. Надеюсь, у меня ничего серьёзного, и я вернусь как можно скорее», - написал Уокер в социальных сетях.

Во вторник, 26 марта, сборная Англии проведёт на «Уэмбли» ещё один товарищеский матч. Соперником «трёх львов» будет сборная Бельгии.