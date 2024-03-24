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Вирц интересен пяти суперклубам – игрока оценивают в 100 млн евро слухи

24 Марта 2024 • 20:27 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Флориан Вирц проводит замечательный сезон в «Байере», благодаря чему привлекает к себе внимание более статусных европейских клубов. Журналист Экрем Конур пишет в социальных сетях о том, что 20-летний Вирц находится в верхней части шорт-листов пяти грандов.

В список клубов, которым интересен Вирц, входят «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Флориана Вирца в 100 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за «Байер» 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 17 голевых передач.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
24 Марта 2024 в 21:09
он уже несколько лет на карандаше у топ-клубов, а после такого сезона тем более будет нарасхват. хорошо что не ушел в 18, а окреп в родном клубе.
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