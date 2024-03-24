Атакующий полузащитник Флориан Вирц проводит замечательный сезон в «Байере», благодаря чему привлекает к себе внимание более статусных европейских клубов. Журналист Экрем Конур пишет в социальных сетях о том, что 20-летний Вирц находится в верхней части шорт-листов пяти грандов.

В список клубов, которым интересен Вирц, входят «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Стоит сказать, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Флориана Вирца в 100 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за «Байер» 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 17 голевых передач.