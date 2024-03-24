Экс-звезда «Манчестер Сити» может вернуться в АПЛ – два клуба заинтересованы

Будущее вингера Лероя Сане остаётся неопределённым, а потому – обсуждаемым. «Бавария» ведёт с 28-летним футболистом переговоры о продлении контракта, но не исключено, что Сане сменит клуб летом.

Журналист Экрем Конур пишет в социальных сетях о том, что интерес к Сане проявляют два топ-клуба Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Стоит сказать, что ранее Сане уже выступал в Англии – в 2016-2020 годах вингер представлял «Манчестер Сити».

Действующий контракт Лероя Сане с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают звёздного игрока в 80 миллионов евро.