В январе Юрген Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона. Теперь мерсисайдцы работают над поиском нового наставника для команды. На днях появилась информация о том, что Хаби Алонсо, который сейчас успешно работает с «Байером», предпочитает перейти в «Баварию», а не в «Ливерпуль». Впрочем, мерсисайдцы не сдаются.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, «Ливерпуль» проведёт с Хаби Алонсо новые переговоры. Очевидно, что именно испанца хотят видеть во главе команды на «Энфилде» после ухода Клоппа.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в воскресенье, 31 марта, - против «Брайтона».