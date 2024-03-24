Назван фаворит в борьбе за Нкетиа из «Арсенала»

Форвард Эдди Нкетиа хочет получать больше игрового времени, поэтому наверняка уйдёт из «Арсенала» ближайшим летом. Как сообщает на своих страницах портал Goal со ссылкой на Football Insider, фаворитом в борьбе за 24-летнего Нкетиа является другой клуб из Лондона – «Кристал Пэлас».

Также интерес к Нкетиа проявляют такие команды Премьер-лиги Англии, как «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

Если брать сезон 2023/2024, то Эдди Нкетиа поучаствовал в 33 матчах «Арсенала» в различных соревнованиях. На счету нападающего шесть голов и три результативных паса на партнёров.