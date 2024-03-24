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Назван фаворит в борьбе за Нкетиа из «Арсенала»

24 Марта 2024 • 18:25 Комментировать

Форвард Эдди Нкетиа хочет получать больше игрового времени, поэтому наверняка уйдёт из «Арсенала» ближайшим летом. Как сообщает на своих страницах портал Goal со ссылкой на Football Insider, фаворитом в борьбе за 24-летнего Нкетиа является другой клуб из Лондона – «Кристал Пэлас».

Также интерес к Нкетиа проявляют такие команды Премьер-лиги Англии, как «Вулверхэмптон» и «Брентфорд».

Если брать сезон 2023/2024, то Эдди Нкетиа поучаствовал в 33 матчах «Арсенала» в различных соревнованиях. На счету нападающего шесть голов и три результативных паса на партнёров.

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