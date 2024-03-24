Холанн предложил два изменения правил футбола

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн ответил на вопрос, как бы он изменил правила футбола. Звёздный футболист предложил два изменения.

«Во-первых, я бы внедрил технологию фиксации гола на всё поле, чтобы мы всегда могли контролировать, когда мяч вышел из игры. Но что меня больше всего раздражает – это вбрасывания мяча из аута. Я бы сделал так, чтобы бросать можно было как угодно, чтобы держания мяча двумя руками было достаточно.

Если бы мне пришлось бросать аут, я бы точно сделал это неправильно. Я даже не знаю точных правил. Надо сделать так, чтобы было неважно, бросаешь ты вверх, вниз или куда-то ещё», - цитирует Холанна NRK со ссылкой на подкаст «Манчестер Сити».

Холанн назвал проблему футбола