Антони назвал своего лучшего друга в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони назвал своего лучшего друга в команде.

«Я очень благодарен богу и другу, с которым много общаюсь. Диогу Далот для меня больше, чем друг – он парень, который помогает мне каждый день в клубе. У нас есть фраза, которую мы всегда говорим друг другу: «Терпеливый парень непобедим». Мы всегда об этом говорим. Я благодарен ему за советы, за проведённое вместе время, за общение. Он мне очень помог», - сказал Антони пресс-службе «красных дьяволов».

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.