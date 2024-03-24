«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба АПЛ интересуются игроком из Италии

Летнее трансферное окно не за горами, и клубы уже сейчас набрасывают планы по усилению тех или иных позиций. Как сообщает Tuttosport, летом в Англию может отправиться фланговый полузащитник «Торино» Рауль Белланова, который способен действовать и в оборонительной линии.

По данным источника, интерес к 23-летнему Белланове проявляют «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Ожидается, что «Торино» потребует за трансфер футболиста около 25 миллионов евро.

В 30 матчах сезона 2023/2024 Рауль Белланова записал на свой счёт один гол и пять результативных передач на партнёров.