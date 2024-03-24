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«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба АПЛ интересуются игроком из Италии

24 Марта 2024 • 16:46 Комментировать

Летнее трансферное окно не за горами, и клубы уже сейчас набрасывают планы по усилению тех или иных позиций. Как сообщает Tuttosport, летом в Англию может отправиться фланговый полузащитник «Торино» Рауль Белланова, который способен действовать и в оборонительной линии.

По данным источника, интерес к 23-летнему Белланове проявляют «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Вест Хэм». Ожидается, что «Торино» потребует за трансфер футболиста около 25 миллионов евро.

В 30 матчах сезона 2023/2024 Рауль Белланова записал на свой счёт один гол и пять результативных передач на партнёров.

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Торино Манчестер Юнайтед Вест Хэм Астон Вилла Рауль Белланова трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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