Звёздный полузащитник Каземиро, который входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков топ-5 лиг Европы, может уйти из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, у 32-летнего Каземиро на руках есть предложение от «Аль-Насра».

По данным источника, «Аль-Наср» готов заплатить «Манчестер Юнайтед» за Каземиро от 50 до 60 миллионов евро. Самому бразильцу саудовский клуб предлагает огромные деньги – 180 миллионов евро за сезон по контракту на пять лет.

Таким образом, в «Аль-Насре» Каземиро может воссоединиться с Криштиану Роналду. Португалец играет за этот клуб с начала 2023 года.

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