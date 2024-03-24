Стерлинга разозлили слова экс-сотрудника «Ливерпуля»

Стюарт Уэббер, который в своё время возглавлял скаутский отдел в «Ливерпуле», отметился громким заявлением. Он назвал некоторых футболистов и сказал, что им было важно сделать футбольную карьеру, поскольку в противном случае они могли бы оказаться в тюрьме. В числе упомянутых игроков был экс-форвард «Ливерпуля» Рахим Стерлинг, ныне представляющий «Челси».

Как сообщает Mirror, названные игроки, включая Стерлинга, разозлились на Уэббера. Члены семей футболистов тоже недоумевают. Не исключено, что экс-сотруднику «Ливерпуля» придётся связаться со Стерлингом и его близкими, чтобы извиниться.