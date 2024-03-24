«Кристал Пэлас интересуется игроком «Спортинга» Эдвардсом

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к полузащитнику «Спортинга» Маркусу Эдвардсу. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, португальский клуб готов провести переговоры о продаже 25-летнего англичанина в летнее трансферное окно. Отметим, что ранее футболист выступал за «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Эдвардс провёл за «Спортинг» 38 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 25 миллионов евро.

После 28 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Кристал Пэлас» расположился на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.