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«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля»

24 Марта 2024 • 13:20 Комментировать

Мадридский «Реал» хочет усилиться топ-футболистом «Ливерпуля». В сфере интересов «королевского» клуба находится фланговый защитник Трент Александер-Арнольд, об этом рапортует The Sun.

Руководство «сливочных» готово выделить на приобретение звездного латераля около 88 миллионов евро. «Ливерпуль», в свою очередь, хочет сохранить Трента, продлив с ним контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Александер-Арнольд поучаствовал в 29 поединках мерсисайдского коллектива. Защитник записал на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач.

«Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле

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Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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