«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» хочет усилиться топ-футболистом «Ливерпуля». В сфере интересов «королевского» клуба находится фланговый защитник Трент Александер-Арнольд, об этом рапортует The Sun.

Руководство «сливочных» готово выделить на приобретение звездного латераля около 88 миллионов евро. «Ливерпуль», в свою очередь, хочет сохранить Трента, продлив с ним контракт. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне Александер-Арнольд поучаствовал в 29 поединках мерсисайдского коллектива. Защитник записал на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач.

«Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле