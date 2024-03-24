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«Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле

24 Марта 2024 • 11:31 Комментировать

Фланговый защитник «Жироны» Ян Коуто являлся одной из трансферных целей мадридского «Реала» на грядущее лето. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

«Сливочные» хотели побороться за бразильского футболиста, однако заявление игрока о желании выступать под руководством Хосепа Гвардиолы поменяло планы «Реала». Президенту клуба Флорентино Пересу не понравились слова Коуто, и руководитель принял решение отказаться о покупки Яна.

Полноценный контракт защитника принадлежит «Манчестер Сити». Коуто вернется в английский топ-клуб по завершении нынешнего сезона.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Флорентино Перес Ян Коуто ещё теги
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