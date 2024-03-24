Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число

Бывший футболист сборной Англии и лондонского «Арсенала», а ныне эксперт Пол Мерсон составил тройку лучших тренеров в истории Премьер-лиги. Примечательно, что в нее не попал наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Как информирует The Mirror, в топ-3 Мерсона были включены следующие специалисты: Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»), Арсен Венгер («Арсенал») и Жозе Моуринью («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»).

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги лидирует «Арсенал», набравший 64 балла. На втором месте с аналогичным количеством очков располагается «Ливерпуль». Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» с 63 пунктами.