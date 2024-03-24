Канселу назвал имя игрока, который бесит его больше всего

Латераль каталонской «Барселоны» Жоау Канселу озвучил имя футболиста, который раздражает его больше всего. Он назвал своего соотечественника Бруну Фернандеша, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

«Кто из игроков меня бесит? Больше всего - Бруну Фернандеш», - передает слова защитника «сине-гранатовых» Mundo Deportivo.

Напомним, что португальский защитник играет в «Барселоне» на правах аренды. Полноценный контракт Жоау принадлежит «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Канселу принял участие в 32 встречах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.