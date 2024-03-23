«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 млн евро за топ-вратаря

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» может усилить вратарскую позицию. Как стало известно TodoFichajes, гранд Английской премьер-лиги нацелился на Яна Облака из «Атлетико».

Основным голкипером «МЮ» сейчас является Андре Онана, однако камерунец проводит не лучший сезон. «Красные дьяволы» давно держат Облака на радаре, и ближайшее лето может быть идеальным моментом для оформления сделки. «Атлетико» хочет улучшить своё финансовое положение, понимая, что этим летом 31-летнего Облака можно продать за хорошие деньги, а дальше стоимость словенца наверняка будет снижаться.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Яна Облака около 50 миллионов евро – именно столько потребует «Атлетико». Сам словенский топ-вратарь не прочь попробовать себя в АПЛ.