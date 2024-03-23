Дэвис назвал клуб, за которым следит в АПЛ

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, за какой клуб переживает в чемпионате Англии.

- В детстве я следил за игрой лондонского «Челси». Так что болею за них, - приводит слова игрока сборной Канады Sportskeeda.

Дэвис выступает за мюнхенскую «Баварию» с 2019 года, до этого он выступал на своей родине в Канаде. Его контракт с немецким клубом истекает в 2025 году.

Ранее в СМИ сообщалось, что в ближайшее трансферное окно Дэвис может пополнить состав мадридского «Реала». Отмечалось, что «Бавария» не может согласовать с футболистом новый контракт.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока 31 матч, один забитый гол и три результативные передачи. Стоимость Дэвиса оценивается в 70 млн евро.