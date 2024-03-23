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Легенды «Ливерпуля» сотворили камбэк в игре с «Аяксом»

23 Марта 2024 • 19:58 Комментировать (1)

В субботу на «Энфилде» проходил матч между командами легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Тренером мерсисайдцев в этой игре был Свен-Йоран Эрикссон, который несколько месяцев назад сообщил о неизлечимой болезни и о мечте потренировать «Ливерпуль». Фанаты на «Энфилде» перед игрой аплодировали шведу стоя.

После первого тайма команда легенд «Аякса» вела со счётом 2:0, но во второй половине игры легенды «Ливерпуля» перевернули игру и сотворили камбэк. Голы за «красных» забили Грегори Виньяль, Джибриль Сиссе, Набиль Эль-Жар и Фернандо Торрес. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счётом 4:2.

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Ливерпуль Аякс
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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
23 Марта 2024 в 20:04
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