Легенды «Ливерпуля» сотворили камбэк в игре с «Аяксом»

В субботу на «Энфилде» проходил матч между командами легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Тренером мерсисайдцев в этой игре был Свен-Йоран Эрикссон, который несколько месяцев назад сообщил о неизлечимой болезни и о мечте потренировать «Ливерпуль». Фанаты на «Энфилде» перед игрой аплодировали шведу стоя.

После первого тайма команда легенд «Аякса» вела со счётом 2:0, но во второй половине игры легенды «Ливерпуля» перевернули игру и сотворили камбэк. Голы за «красных» забили Грегори Виньяль, Джибриль Сиссе, Набиль Эль-Жар и Фернандо Торрес. Мерсисайдцы отпраздновали победу со счётом 4:2.