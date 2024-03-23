Фанат выбежал на поле и сделал селфи с Джеррардом

В субботу на «Энфилде» проходит матч команд легенд «Ливерпуля» и «Аякса». По ходу второго тайма на футбольное поле выбежал болельщик. Парень подбежал к экс-капитану «красных» Стивену Джеррарду и решил сделать с ним селфи. Задуманное получилось – Джеррард не стал отказываться, да и сотрудники службы безопасности стадиона вошли, так сказать, в положение. Они подождали какие-то секунды, пока парень сделает фото с легендой «Ливерпуля», а уже затем начали его уводить с поля.

Инцидент с фанатом произошёл при счёте 1:2 – легенды «Аякса» забили два гола, но «Ливерпуль» один мяч отыграл.

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