Исак покинет «Ньюкасл» - он может перейти в топ-клуб из Лондона

Нападающий Александр Исак может покинуть «Ньюкасл» в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Football Insider, «сорокам» придётся продать 24-летнего футболиста, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

Отмечается, что следующим клубом 24-летнего Исака может стать «Арсенал» - лондонцы давно интересуются шведом.

Александр Исак оценивается экспертами авторитетного портала Transfermarkt в 70 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 шведский футболист провёл 30 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 забитых голов.