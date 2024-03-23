«Энфилд» стоя аплодировал Эрикссону – тренер неизлечимо болен

В январе известный тренер Свен-Йоран Эрикссон озвучил печальную новость – он неизлечимо болен. Швед также говорил о мечте тренировать «Ливерпуль», и топ-клуб Премьер-лиги пошёл на красивый шаг – Эрикссон возглавил команду легенд мерсисайдцев в субботнем матче против «Аякса».

Зрители и участники выставочного матча на «Энфилде» устроили Эрикссону тёплый приём – люди стоя аплодировали шведу.

Отметим, что по ходу своей длинной тренерской карьеры Свен-Йоран Эрикссон работал в Англии с национальной сборной, а также с двумя клубами – с «Манчестер Сити» и «Лестером».