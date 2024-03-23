Директор «Ювентуса»: «В Европе на самом деле только одна топ-лига»

Франческо Кальво, который входит в состав руководства «Ювентуса», высказался о высоких заработках команд из Английской премьер-лиги.

«Последняя команда Англии зарабатывает больше, чем первая команда Италии. Мы обычно говорим о топ-5 лигах в Европе, но на самом деле топ-лига только одна – Англия. Дальше идёт Испания, а потом ещё три – Италия, Германия и Франция», - сказал Кальво Sport Mediaset.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Милана» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на три очка, а от «Интера» - на семнадцать.