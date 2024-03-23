Тен Хаг верит, что его оставят в «Манчестер Юнайтед»

Поговаривают, что новые руководители «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2023/2024 могут принять решение о смене главного тренера. Впрочем, нынешний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг верит в то, что у него есть время на завоевание расположения Джима Рэтклиффа и сохранение должности. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Роба Доусона.

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага имеет низкие шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 марта – против «Брентфорда».

В «Манчестер Юнайтед» произойдёт важное изменение, касающееся тренера

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