Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик подарил журналисту новый смартфон. История берёт начало с осени 2023 года, когда журналист снимал футболиста на телефон в расположении сборной Украины. Мудрик тогда поинтересовался, сколько внутренней памяти есть в смартфоне журналиста. Услышав в ответ о 130 гигабайтах, Мудрик сказал, что ему придётся купить мужчине новый телефон – слишком уж часто он снимает его на видео.

Увидев этого журналиста уже в марте, Мудрик сразу же сказал, что у него есть к нему одно дело. Известный футболист достал из спортивной сумки новый смартфон и сделал подарок.