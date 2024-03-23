Копмейнерс дал понять, куда хочет перейти из «Аталанты»

Хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс выразил желание сменить клуб в летнее трансферное окно. Футболист дал понять, что он был бы не против оказаться в одной из команд чемпионата Англии.

«Мы с моей невестой прекрасно проводим время в Италии. Но если говорить о некоторых клубах Англии, то там я бы смог переживать даже дождливые дни. Надеюсь, варианты представятся, и я смогу об этом подумать», - сказал Копмейнерс изданию De Telegraaf.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что интерес к 26-летнему Копмейнерсу проявляет «Ливерпуль». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нидерландца в 40 миллионов евро.