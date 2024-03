Опубликован рейтинг лучших полузащитников в истории Англии – Лэмпард в тройке

Журналисты Four Four Two не устают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был обнародован рейтинг лучших полузащитников в истории английского футбола.

На первой строчке рейтинга располагается легенда «Манчестер Юнайтед» - Бобби Чарльтон. Второе место у Пола Гаскойна, а тройку замыкает «сердце «Челси», диспетчер «Челси» - Фрэнк Лэмпард.

Дальше в топ-10 идут Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Гленн Ходдл, Брайан Робсон, Данкан Эдвардс и Крис Уоддл.

Бобби Чарльтон, который возглавляет этот рейтинг, умер 21 октября 2023 года. В далёком 1966-м англичанин выигрывал «Золотой мяч».