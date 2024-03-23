В «Айнтрахте» приняли решение по ван де Беку

В зимнее трансферное окно полузащитник Донни ван де Бек перебрался из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт». Немецкий клуб арендовал 26-летнего нидерландца до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

Как стало известно журналистам Bild, в «Айнтрахте» приняли решение не активировать опцию выкупа ван де Бека за 8,5 миллиона фунтов.

После переезда в Германию Донни ван де Бек провёл за «Айнтрахт» шесть матчей. В них полузащитник не отмечался результативными действиями. Стоит отметить, что в заявку команды на Лигу Европы ван де Бек не попадал.

На текущий момент «Айнтрахт» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги.