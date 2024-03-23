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В «Манчестер Юнайтед» произойдёт важное изменение, касающееся тренера

23 Марта 2024 • 15:28 Комментировать

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф планирует серьёзно изменить структуру управления клубом и командой. Как сообщает The Telegraph, Рэтклиффу не нравится модель с так называемыми менеджерами – когда главный тренер участвует в подборе футболистов.

По данным источника, Рэтклифф хочет, чтобы тренер занимался только работой с командой. А подбором новичков будут заниматься Дэн Эшуорт и Омар Беррада, когда они вступят в свои должности в «МЮ».

Отмечается, что нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг активно работал над трансферами, однако некоторые купленные игроки не оправдали ожиданий.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф ещё теги
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