«Манчестер Юнайтед» выбрал топ-новичка в оборону – известно имя

Трансферное лето не за горами, и топовые клубы уже вовсю строят планы по усилению своих составов. Как стало известно The Mirror, «Манчестер Юнайтед» усилил интерес к защитнику Глейсону Бремеру из «Ювентуса».

На «Олд Траффорд» впечатлены выступлениями Бремера в этом сезоне. Клуб не пугает информация о том, что выкупить бразильца у «старой синьоры» можно будет лишь за 50 миллионов евро. «Красные дьяволы» полны решимости заполучить 27-летнего футболиста в летнее окно.

В сезоне 2023/2024 Глейсон Бремер провёл 29 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола.

Отметим, что за «Ювентус» Бремер играет с лета 2022 года.