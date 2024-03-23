Из «Арсенала» уйдёт нападающий – клубы АПЛ наготове

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа наверняка сменит клубную прописку ближайшим летом, чтобы получать больше игрового времени. Как сообщает Football Insider, интерес к 24-летнему футболисту проявляют другие, более скромные клубы Английской премьер-лиги. В этот список входят «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Вулверхэмптон».

В сезоне 2023/2024 Эдди Нкетиа провёл 33 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт шесть голов и три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эдди Нкетиа в 30 миллионов евро.