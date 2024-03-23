Мартинес досрочно вернётся в «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на травму колена, из-за которой защитник не играл за «Манчестер Юнайтед» с начала февраля, Лисандро Мартинес был вызван в сборную Аргентины на мартовский сбор. Защитник тренировался с командой, но в субботу он отправится обратно в Англию, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что Мартинес будет готов сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда» в ближайшем матче Премьер-лиги. Он пойдёт в субботу, 30 марта.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что сборная Аргентины в последнем товарищеском матче разгромила Сальвадор со счётом 3:0.