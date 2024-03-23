Руни сравнил Майну с экс-звездой сборной Германии

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о выступлениях 18-летнего полузащитника Кобби Майну.

«Я думаю, что он невероятен для такого юного возраста – он уже демонстрирует зрелость. Обычно молодые игроки на первых порах выглядят несколько сыровато.

Майну напоминает мне молодого Бастиана Швайнштайгера своей игрой. Кажется, он всегда принимает правильные решения. Его ждёт блестящее будущее», - сказал Руни TNT Sports.

Бастиан Швайнштайгер завершил футбольную карьеру почти пять лет назад. За «Манчестер Юнайтед» немецкий футболист выступал в 2015-2017 годах.