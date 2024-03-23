«Челси» решил побороться за звезду «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго попал в сферу интересов очередного представителя Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По сведениям журналистов, в подписании 23-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси». «Пенсионеры» пополнили список претендентов на игрока, в которых входят «МЮ», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Трансферная стоимость Родриго оценивается в 100 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до середины 2028 года.

«Ливерпуль» начал переговоры по трансферу нападающего «Реала»