Фернандо Торрес: «Челси» дал мне то, что не дал любой другой клуб»

«В «Ливерпуле» я показывал свой лучший футбол. В «Атлетико» чувствовал себя как дома. Но именно «Челси» дал мне то, что не дал любой другой клуб, - это трофеи», - передает слова испанца аккаунт Uber Chelsea FC в социальных сетях.