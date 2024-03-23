Фернандо Торрес: «Челси» дал мне то, что не дал любой другой клуб»

Экс-нападающий национальной сборной Испании и лондонского «Челси» Фернандо Торрес вспомнил об этапе карьеры в стане «пенсионеров».
«В «Ливерпуле» я показывал свой лучший футбол. В «Атлетико» чувствовал себя как дома. Но именно «Челси» дал мне то, что не дал любой другой клуб, - это трофеи», - передает слова испанца аккаунт Uber Chelsea FC в социальных сетях.
Напомним, что Фернандо защищал цвета лондонского коллектива с 2011 по 2015 год. Вместе с «пенсионерами» испанский нападающий стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также выиграл Кубок Англии.
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