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«Манчестер Юнайтед» хочет превзойти «Сити», но не в плане спортивного результата

23 Марта 2024 • 10:09 Комментировать

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф поделился идеями о домашней арене, благодаря которым «красные дьяволы» могут вернуть себе статус обладателя главного стадиона города. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом.

Обновление стадиона – необходимость для «МЮ»

Стадион «красных дьяволов» – один из самых знаменитых в мире. Не зря «Олд Траффорд» называют «Театром Мечты». Однако одно дело – воспоминания, совсем другое – текущее состояние. «Олд Траффорд» давно уже устарел. Протекающая крыша, проблема с канализацией и другие поломки – уже не новости, а обыденность, которая сопровождает домашние матчи «МЮ». 

Болельщики команды с завистью поглядывают на стадион «Тоттенхэма». Да что там говорить, если «Олд Траффорд» утратил даже статус главного стадиона Манчестера! В 2028-м Великобритания будет принимать матчи чемпионата Европы, и какие-то из них пройдут в городе, где базируются «красные дьяволы». Только не на их домашней арене, а в доме их заклятого конкурента – на «Сити оф Манчестер», где выступает «Сити».

Что предлагает Рэтклифф

Когда сэр Джим Рэтклифф выражал заинтересованность в приобретении «МЮ», то обновление стадиона входило в его планы. Недавно бизнесмен, который завершил процесс приобретения 27,7% акций и получил контроль над спортивной составляющей, поделился своими планами.

Рэтклифф сказал, что можно обновить стадион, чтобы привести его к современным стандартам. Сам он оценил эту возможность в 1 миллиард фунтов стерлингов, заверив, что клуб готов будет нести это бремя. При этом Рэтклифф отметил, что есть другой вариант, а именно строительство новой арены. По его словам, есть необходимое место для возведения современного стадиона вместимостью 90 или даже 100 тысяч зрителей.

Если «Манчестер Юнайтед» пойдёт на такой шаг, то станет обладателем самого большого стадиона в Премьер-лиге, причём намного опережая конкурентов.

Клуб
Стадион
Вместимость
«Тоттенхэм» «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» 62 322
«Ливерпуль» «Энфилд» 61 278
«Манчестер Сити» «Сити оф Манчестер» (Этихад) 61 000
«Арсенал» «Эмирейтс» 60 704
«Ньюкасл» «Сент-Джеймс Парк» 52 305

Новый стадион «Эвертона», который находится в стадии строительства, будет вмещать 52 888 зрителей, то есть почти в два раза меньше, чем в планах Рэтклиффа. «Челси» собирается построить себе новый дом на 60 000 зрителей, но лондонцы далеки от начала проекта. В целом новый собственник «МЮ» обсуждает возможность возведения самой большой футбольной арены в Великобритании:

Город
Стадион
Вместимость
Лондон «Уэмбли» 90 652
Кардифф «Миллениум» 73 952
Глазго «Хэмпден Парк» 52 032

И даже дублинская «Авива» (Ирландия не входит в Великобританию, но тоже будет принимать матчи Евро-2028) вмещает 51 711 зрителей. В общем план Рэтклиффа действительно амбициозный.

Зачем «МЮ» новый стадион

Дело не только во вместимости. С одной стороны, Рэтклифф просто считает, что «МЮ» как крупнейший спортивный клуб заслуживает соответствующего стадиона. Он отмечает, что «Сантяьго Бернабеу», арены других клубов Премьер-лиги и реконструируемый «Камп Ноу» лучше.

Однако Рэтклифф резонно отмечает, что помимо вопроса статуса новый стадион поможет «МЮ» больше зарабатывать. При этом владелец хочет не просто увеличить вместимость, но и создавать условия, чтобы болельщики проводили на арене больше времени. В условиях финансовой фейр-плей это позволит больше зарабатывать и приобретать лучших игроков.

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Роман Андреев

 

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