«Ливерпуль» или «Бавария»: назван клуб, который может возглавить Хаби Алонсо

Назван клуб, который может возглавить нынешний главный тренер «Байера» Хаби Алонсо. Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, испанский специалист вряд ли займет пост рулевого «Ливерпуля».

По сведениям источника, в случае ухода из Леверкузена Алонсо, скорее всего, присоединится к мюнхенской «Баварии». Клуб по завершении нынешнего сезона отправит в отставку Томаса Тухеля. В Мюнхене есть уверенность, что договоренность с Хаби будет достигнута. При этом конкретных переговоров стороны пока не вели.

Испанец тренирует «Байер» с 2022 года. Контракт между сторонами истекает в 2026 году.

Хаби Алонсо ответил на вопрос о «Ливерпуле»