​Ориги и Бало-Турре вернутся в «Милан»

Бельгийский нападающий Дивок Ориги и защитник Фоде Балло-Туре вернутся летом в «Милан», им не удалось прижиться в своих новых клубах. Ориги провел сезон в английском «Ноттингем Форест», с правом выкупа со стороны английского клуба за 4,5 миллионов евро.

Но не забив ни одного гола в пятнадцати проведенных матчах, Ориги резко утратил свою игровую привлекательность в глазах боссов английского клуба. Его будущее, сообщает calciomercato.it, может быть связано с Турцией, куда итальянские клубы традиционно часто сплавляют вышедших в тираж футболистов, а также с МЛС.

Что касается Бало-Туре, то он сыграл за «Фулхэм» всего лишь пять матчей, что тоже вполне красноречиво говорит о том, что будущего в этом клубе у него нет. Возможно возвращение во Францию.