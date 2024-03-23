В Лондоне не могут найти место для статуи Гарри Кейна

Еще в 2019 году в Лондоне была изготовлена статуя Гарри Кейна, которую планировалось установить около новой арены «Тоттенхэма», переезд на которую состоялся несколько лет тому назад.

Но, во-первых, статуя получилась, как считают большинство обывателей, не очень, а во-вторых, Гарри взял и покинул «Тоттенхэм». Хотя клуб выручил с его продажи большие деньги, в душе руководителей «Тоттенхэма», произошедшее, безусловно, отозвалось не лучшим образом.

И сейчас статую Кейна откровенно, простите за каламбур, «футболят» - ей не нашлось места и в районе Кинфорд на севере Лондона, куда ее хотели установить после сомнений, возникших в стане «шпор».