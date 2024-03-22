Вратарь «Реала» Лунин интересен топ-клубу АПЛ

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин имеет вариант со сменой клубной прописки ближайшим летом. Как сообщает Defensa Central, интерес к 25-летнему украинскому футболисту проявляет лондонский «Арсенал».

Ранее в прессе появлялась информация о желании «Реала» подписать с Луниным новый контракт. Действующий трудовой договор связывает украинца с мадридским грандом до середины 2025 года.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провёл за «Реал» 23 официальных матча, в которых пропустил 19 голов.

Стоит сказать, что в «Арсенале» уже выступает один украинский футболист – Александр Зинченко.