Игрок сборной Бразилии Гимараэс отреагировал на слухи о смене клуба

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараэс отреагировал на слухи о переходе в более статусный клуб.

«Я всегда мечтал играть здесь. Всегда следил за АПЛ и мечтал оказаться здесь. Думаю, с момента перехода в «Ньюкасл» моя жизнь складывается хорошо – и в футбольном, и в личном плане.

Я очень рад, что играю в лучшей лиге мира. Планирую играть здесь очень долгое время. У меня есть и другие цели, помимо трансфера. Я думаю о чём-то большем, и я очень рад здесь выступать», - сказал Гимараэс журналистам.

Стоит сказать, что слухи связывают 26-летнего Гимараэса с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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