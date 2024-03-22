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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда

22 Марта 2024 • 18:41 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнит нападающий Эндрик. Плюс в Мадрид наверняка переедет Килиан Мбаппе. Эти трансферы со знаком минус повлияют на положение Родриго – не исключено, что бразильский форвард сменит клуб.

Как сообщает испанское издание Sport, интерес к 23-летнему Родриго проявляют четыре топ-клуба Премьер-лиги Англии – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал». Если верить источнику, все эти клубы уже связались с «Реалом», чтобы навести справки по ситуации Родриго.

Портал Transfermarkt оценивает Родриго в 100 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 41 матч, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач на партнёров.

«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Артур Измаилов
22 Марта 2024 в 19:24
И где тут 4 гранда? 3 гранда и одна городская помойка-недоклуб шити!!!
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