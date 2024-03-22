«Ньюкасл» выбрал нового нападающего

В «Ньюкасле» прорабатывают трансферную стратегию на ближайшее лето. Как стало известно HITC, «сороки» хотят подписать Беньямина Шешко из «РБ Лейпцига».

По данным источника, за Шешко «Ньюкасл» следит уже достаточно давно – с 2022 года. В летнее межсезонье клуб Премьер-лиги постарается подписать словенца.

В сезоне 2023/2024 Беньямин Шешко провёл 34 официальных матча, в которых записал на свой счёт 11 голов и два результативных паса на партнёров. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают форварда в 30 миллионов евро.

Отметим, что на текущий момент «Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.