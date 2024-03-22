Тен Хаг может возглавить один из трёх клубов – известны названия

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага остаётся туманным. Не исключено, что по завершению сезона руководители «красных дьяволов» примут решение о смене рулевого команды.

Как стало известно журналистам Daily Star, в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед» тен Хаг может возглавить один из трёх клубов из чемпионата Германии. Так, интерес к нидерландцу проявляют «Бавария», «Байер» и «Штутгарт».

Отметим, что по завершению сезона из «Баварии» уйдёт Томас Тухель – об этом было объявлено в феврале. Что касается «Байера», то Хаби Алонсо может перейти в более статусный клуб.

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