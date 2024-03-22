«Барселона» придумала, как подписать хавбека Онана

В летнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает заполучить полузащитника Амаду Онана из «Эвертона». Впрочем, есть проблема – каталонцы не могут позволить себе потратить 60 миллионов евро. Примерно в такую сумму оценивается 22-летний бельгиец.

Если «Эвертон» вдруг вылетит из АПЛ, то ценник Онана снизится, но «Барселоне» все равно будет сложно его потянуть. Учитывая ситуацию, каталонцы придумали план – они хотят включить в сделку своих игроков. Как сообщает издание Sport, «сине-гранатовые» могут предложить «ирискам» таких футболистов, как Клеман Ленгле, Серджино Дест, Ансу Фати и Фермин Лопес.